111-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

111-летняя британка Хильда Лак назвала шоколад секретом своего долголетия

111-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет Need To Know.

Хильда Лак родилась в 1914 году в графстве Кент. После начала Первой мировой войны ее семья переехала в Шотландию, где отец работал на верфи. Потом они вернулись в Кент, а во время Второй мировой Лак сама трудилась сварщицей на верфи в городе Чатем. Там же она познакомилась с будущим мужем. Они обосновались в городе Рэйнхэм и стали родителями двоих сыновей.

Сейчас Лак живет в том же доме, где поселилась с мужем после войны. Несмотря на преклонный возраст, супердолгожительница полностью самостоятельна. Причинами своего долголетия женщина назвала любовь к шоколаду и чтению любовных романов. Кроме того, британка никогда не курила и не употребляла алкоголь.

Как уточняет Need To Know, Лак находится на шестом месте в рейтинге самых пожилых жителей Великобритании. Первое место занимает Этель Мэй Кейтерем, которой в августе 2024 года исполнилось 115 лет.

Ранее жительница австралийского города Сидней отметила 100-летие и раскрыла секреты своего долголетия. В первую очередь, она посоветовала не зацикливаться на негативных вещах.

