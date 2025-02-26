100-летняя женщина раскрыла несколько секретов долголетия

100-летняя австралийка назвала одним из секретов своего долголетия ношение шляпы

Жительница австралийского города Сидней отметила 100-летие и раскрыла несколько секретов своего долголетия. Об этом пишет Daily Mail.

Бетти Вудхэмс отпраздновала юбилей в цветочном магазине, где выбирала растения для своего сада на балконе. Для долгой жизни австралийка посоветовала всегда оставаться счастливыми, даже если жизнь этому не способствует. По словам долгожительницы, во всем можно найти что-то хорошее. «Расслабиться с бокалом вина за ужином или насладиться шампанским с друзьями тоже всегда помогает», — отметила она.

Как объясняет долгожительница, важно не зацикливаться на негативных вещах и выбирать активный досуг. Вудхэмс не придерживается какой-то диеты. Однако она старается соблюдать во всем меру и есть не только любимый шоколад, но и овощи и фрукты. Одним из секретов своего хорошего внешнего вида женщина назвала ношение шляпы. Она защищает ее кожу от солнца, которое ускоряет старение.

По словам Вудхэмс, в уходе за кожей она использует фланель. Этому женщина научила ее бабушка. Она вытирает лицо фланелевыми полотенцами, а потом увлажняет его кремом. Как рассказывает долгожительница, в повседневной жизни ей нравится использовать румяна и помаду. Кроме того, она регулярно посещает парикмахера.

Вудхэмс уверена, что люди неправильно воспринимают старость. По ее словам, жизнь становится скучной и тихой не из-за возраста, а из-за нежелания человека сделать ее другой. Женщина признала, что годы дают о себе знать, но более размеренный темп жизни не мешает ей наслаждаться каждым днем.

Ранее врач-психиатр Макс Пембертон раскрыл 11 секретов долголетия, которые ему назвал 100-летний мужчина по имени Деннис. Так, чтобы прожить до 100 лет, нужно относиться ко всему с позитивом, не сравнивать себя с другими людьми и не бояться перемен.

