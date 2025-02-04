100-летний мужчина раскрыл 11 секретов долголетия

Daily Mail: 100-летний мужчина назвал секретом долголетия стильный внешний вид

Врач-психиатр Макс Пембертон раскрыл 11 секретов долголетия, которые ему назвал 100-летний мужчина по имени Деннис. Об этом пишет Daily Mail.

Как объясняет Пембертон, долгая жизнь во многом зависит от мировоззрения, а не физических показателей. Так, чтобы прожить до 100 лет, нужно относиться ко всему с позитивом, не сравнивать себя с другими людьми и не бояться перемен.

В частности, врач отметил, что уверенные в себе люди даже в старости стремятся поддерживать стильный внешний вид. «Деннис часто присылает мне снимки шикарных джемперов, которые он носит, — рассказывает Пембертон. — Их видят только персонал и другие жители дома престарелых, но кого это волнует?»

По словам врача-психиатра, долгожителям следует иметь какие-то увлечения, чтобы не скучать на пенсии. Кроме того, им следует заниматься спортом, но только тем, что приносит им удовольствие: плавать, гулять с собакой или играть в гольф. Также, чтобы чувствовать себя моложе, пожилые люди могут заниматься волонтерством. Пембертон рассказал, что однажды встретил в доме престарелых 81-летнюю женщину и с удивлением узнал, что она приходит туда помогать. Пенсионерка ухаживала за ровесниками, но относилась к ним как к пожилым.

Долгожители, в том числе Деннис, всегда стараются пробовать что-то новое, чтобы развивать гибкость ума. Как объясняет Пембертон, для долгой жизни нужно чаще выбираться из дома и заводить новых друзей разного возраста и социального положения.

Еще одним секретом долголетия стало употребление алкоголя. Врач объяснил, что пожилым людям полезно немного выпивать, особенно с кем-то. Это положительно влияет на их сердечно-сосудистую систему и избавляет от одиночества.

Ранее сообщалось, что старейшая женщина Испании поделилась секретами долгой жизни. 111-летняя Ангелина Торрес Вальбона начинает день со стакана воды с соком лимона и чайной ложкой сахара, часто гуляет и старается «каждому стать другом».