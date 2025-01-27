Самая старая женщина в Испании поделилась секретами долголетия

111-летняя женщина из Испании назвала лимоны и доброту секретами долголетия

Старейшая женщина Испании поделилась секретами долгой жизни. Об этом она рассказала RSVP Live.

111-летняя Ангелина Торрес Вальбона из Барселоны готовится вскоре отпраздновать свой 112-й день рождения. Она получила свой титул старейшей в Испании женщины в прошлом ноябре, когда не стало 113-летней Пьедад Лоренте.

Вальбона благодарит судьбу за отменное здоровье, которое позволяет ей наслаждаться жизнью даже в преклонном возрасте. Женщина считает, что нет никакого особого секрета долголетия, но полагает, что оставаться активной ей помогают несколько привычек. Вальбона всегда начинает день со стакана воды с соком лимона и чайной ложкой сахара. Кроме того, она всегда была поклонницей частых прогулок и ценила доброту, стараясь «каждому стать другом».

Вальбона родилась 18 марта 1913 года. Она застала начало строительства собора Саграда Фамилия и пережила Гражданскую и Вторую мировую войны. По ее словам, она очень рада, что ей посчастливилось застать внуков и правнуков.

Ранее 108-летняя жительница американского штата Флорида назвала неожиданную причину своего долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря особому отношению к родителям.