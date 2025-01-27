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11:30, 27 января 2025Из жизни

Самая старая женщина в Испании поделилась секретами долголетия

111-летняя женщина из Испании назвала лимоны и доброту секретами долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anna Martyanova / Shutterstock / Fotodom

Старейшая женщина Испании поделилась секретами долгой жизни. Об этом она рассказала RSVP Live.

111-летняя Ангелина Торрес Вальбона из Барселоны готовится вскоре отпраздновать свой 112-й день рождения. Она получила свой титул старейшей в Испании женщины в прошлом ноябре, когда не стало 113-летней Пьедад Лоренте.

Вальбона благодарит судьбу за отменное здоровье, которое позволяет ей наслаждаться жизнью даже в преклонном возрасте. Женщина считает, что нет никакого особого секрета долголетия, но полагает, что оставаться активной ей помогают несколько привычек. Вальбона всегда начинает день со стакана воды с соком лимона и чайной ложкой сахара. Кроме того, она всегда была поклонницей частых прогулок и ценила доброту, стараясь «каждому стать другом».

Вальбона родилась 18 марта 1913 года. Она застала начало строительства собора Саграда Фамилия и пережила Гражданскую и Вторую мировую войны. По ее словам, она очень рада, что ей посчастливилось застать внуков и правнуков.

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