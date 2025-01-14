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14:43, 14 января 2025Из жизни

Женщина отметила 108-летие и поделилась неожиданным секретом долгой жизни

В США 108-летняя женщина назвала секретом своего долголетия послушание
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Флорида, США, женщина отметила 108-летие и поделилась с молодым поколением неожиданными советами. Их публикует NBC 6 South Florida.

Неста Лилу отпраздновала день рождения 6 января в кругу семьи и друзей. Она рассказала, что один из секретов ее долголетия — оставаться порядочным, несмотря ни на что. Также, по ее словам, очень важно слушаться родителей: они хотят вырастить из детей леди и джентльменов, поэтому с ними не следует спорить.

Долгожительница родилась на Ямайке в большой семье: у нее было 11 братьев и сестер. Выйдя замуж, она переехала в США, где родила шестерых детей. Сейчас у Лилу есть прапраправнуки. «Они моя жизнь, — призналась она. — Я люблю свою семью».

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Несмотря на преклонный возраст, 108-летняя женщина продолжает играть на пианино, ходить на маникюр и готовить. Так, Лилу очень любит говяжий суп из ямайской кухни. По ее словам, все ее увлечения делают ее сильнее.

Ранее сообщалось, что старейший мужчина в Великобритании отпраздновал 110-летие и вспомнил, как в годы Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими лакомствами. Долгожитель считает, что из-за такого рациона его внутренности «замариновались», поэтому он до сих пор жив.

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