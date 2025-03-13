Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 13 марта 2025Ценности

42-летняя Наталья Подольская снялась в купальнике на пляже

42-летняя певица Наталья Подольская снялась в купальнике на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская снялась на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка позировала на пляже в слитном купальнике на широких бретелях, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. При этом звезда распустила волосы и повязала на голову платок. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, браслет и кольца.

В феврале Наталья Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем наряде. Поп-исполнительница снялась напротив зеркала в голубом фитнес-комбинезоне на бретелях и с короткими шортами.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Хейли Бибер показала лицо без макияжа

    «Леденящее предупреждение». Путин впервые за долгое время надел военную форму. На Западе и в России объяснили, что это значит

    На Землю обрушилась магнитная буря

    В российском регионе устроят экомарафон

    Транссексуал с ножом напал на мать и подругу в российском регионе

    На встречу Путина и Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное число журналистов

    В России захотели создать новый механизм господдержки компаний

    Диетолог рассказала о вреде для некоторых людей при соблюдении поста

    МВД пресекло деятельность оформлявших кредиты по поддельным документам мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше