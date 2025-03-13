42-летняя Наталья Подольская снялась в купальнике на пляже

42-летняя певица Наталья Подольская снялась в купальнике на пляже

Белорусская и российская певица Наталья Подольская снялась на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя артистка позировала на пляже в слитном купальнике на широких бретелях, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. При этом звезда распустила волосы и повязала на голову платок. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, браслет и кольца.

В феврале Наталья Подольская без макияжа похвасталась фигурой в облегающем наряде. Поп-исполнительница снялась напротив зеркала в голубом фитнес-комбинезоне на бретелях и с короткими шортами.