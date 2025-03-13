Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:07, 13 марта 2025Ценности

42-летняя Светлана Ходченкова станцевала в облегающем костюме на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова в облегающем топе станцевала на пилоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова станцевала в откровенном образе на пилоне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость позировала в черном облегающем костюме, состоящем из топа с длинными рукавами и легинсов. При этом звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Ее образ дополняли танцевальные туфли на экстремально высоком каблуке. Вдобавок артистка собрала волосы в высокий хвост.

В январе Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в золотом бикини, состоящем из топа и плавок, декорированных стразами.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на строительстве дома

    Уровень мирового океана неожиданно вырос

    Стали известны «красные линии» Украины в переговорах с Россией

    Трамп заявил о необходимости присоединения Гренландии

    Сотрудница маркетплейса украла вещи на 300 тысяч рублей в российском регионе

    Трамп оценил слова Путина о перемирии на Украине

    В Банке России обсудят повышение ключевой ставки

    Мостовой высмеял вызов Дзюбы в сборную России

    Трамп исключил нападение России на союзников США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше