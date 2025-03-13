42-летняя Светлана Ходченкова станцевала в облегающем костюме на пилоне

Актриса Светлана Ходченкова в облегающем топе станцевала на пилоне

Российская актриса Светлана Ходченкова станцевала в откровенном образе на пилоне. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость позировала в черном облегающем костюме, состоящем из топа с длинными рукавами и легинсов. При этом звезда продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. Ее образ дополняли танцевальные туфли на экстремально высоком каблуке. Вдобавок артистка собрала волосы в высокий хвост.

В январе Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором позировала в золотом бикини, состоящем из топа и плавок, декорированных стразами.