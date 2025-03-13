Анна Седокова показала откровенное фото

Певица Анна Седокова показала архивное фото в сорочке на обложке журнала Maxim

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала архивное откровенное фото на обложке журнала Maxim. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке исполнительница предстала в белой сорочке, декорированной кружевом. Звезда приспустила бретели, демонстрируя глубокое декольте. Образ знаменитости дополняли укладка и мейкап с ярко-красной помадой. «Смотрите, что мне подарили... Моя третья или четвертая обложка Maxim», — рассказала Седокова.

По словам певицы, с момента данной съемки прошло девять лет. Седокова подчеркнула, что тогда же для издания снимался испанский актер Антонио Бандерас.

В феврале Анна Седокова в облегающем платье показала фигуру после похудения. Исполнительница позировала напротив зеркала в черном наряде длины макси без бретелей.