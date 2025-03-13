Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 13 марта 2025Россия

БТР переехал легковушку с водителем в российском городе

В Махачкале БТР переехал легковой автомобиль с водителем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с водителем внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, около дома №57. Водителя «Лады-Приоры», находящегося в машине во время столкновения, спасти не удалось.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины ДТП на данный момент выясняются.

Ранее на трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что БТР врезался в бок легкового автомобиля, из-за чего часть корпуса машины смята, также поврежден салон.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров выразил безразличие к позиции ЕС по Украине

    Лавров указал на ложь Украины о перемирии

    Раскрыты детали возможной встречи Путина со спецпосланником Трампа

    Женщина застряла в автомобиле после аварии и шесть дней выживала без еды и воды

    Российский школьник с ножом за час ограбил магазин и офис микрозаймов

    Лукашенко рассказал об изготовлении пусковых установок «Орешника»

    В России оценили последствия визита спецпосланника Трампа в Москву

    Дудь назвал слова уехавшего из России знатока «Что? Где? Когда?» о Белгороде людоедскими

    Лукашенко заявил о нежелании встречаться с американцами

    Российские мужчины ринулись делать пластику лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше