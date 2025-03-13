БТР переехал легковушку с водителем в российском городе

В Махачкале БТР переехал легковой автомобиль с водителем

В Махачкале бронетранспортер (БТР) переехал легковой автомобиль с водителем внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла на Карабудахкентском шоссе, около дома №57. Водителя «Лады-Приоры», находящегося в машине во время столкновения, спасти не удалось.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины ДТП на данный момент выясняются.

Ранее на трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что БТР врезался в бок легкового автомобиля, из-за чего часть корпуса машины смята, также поврежден салон.