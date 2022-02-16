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БТР протаранил автомобиль на трассе «Таврида» в Крыму и попал на видео

Бронетранспортер врезался в легковой автомобиль Lada на трассе «Таврида» в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму бронетранспортер (БТР) протаранил легковой автомобиль Lada и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

На кадрах видно, что БТР врезался в бок легкового автомобиля, из-за чего часть корпуса машины смята, а также поврежден салон. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, виновником ДТП мог стать водитель БТР, сообщает KP.RU.

В среду, 16 февраля, Крым после учений вслед за военной техникой начали покидать тыловые подразделения Южного военного округа. По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевых тренировок, рассказали в Минобороны.

Анастасия Шейкина
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