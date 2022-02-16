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Тыловые части вслед за военной техникой начали покидать Крым после учений

Минобороны сообщило о возвращении тыловых подразделений Южного военного округа из Крыма

Кадр: Минобороны РФ / ТАСС

Тыловые подразделения Южного военного округа (ЮВО) вслед за военной техникой начали покидать Крым после учений. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению Минобороны, подразделения ЮВО по завершении мероприятий боевой подготовки приступили к совершению марша на штатной технике в пункт постоянной дислокации. «Личный состав подразделений МТО (материально-технического обеспечения — прим. «Ленты.ру») округа принимал участие в плановых тактических учениях на общевойсковых полигонах Крымского полуострова», — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны заявило, что подразделения ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после завершения учений. По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевых тренировок, отметили в министерстве.

15 февраля стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокаций после учений. Уточняется, что почти все военные округа, флот и ВДВ продолжают отрабатывать маневры на некоторых направлениях.

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Юлия Ямпольская
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