Эшелоны с покидающей Крым после учений военной техникой сняли на Крымском мосту

Эшелоны с военной техникой сняли на видео на Крымском мосту. Ролик появился в Telegram-канале «На видео видно».

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются в места постоянной дислокации после завершения учений.

«Подразделения ЮВО, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — сообщили РИА Новости в Минобороны.

По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевых тренировок, добавили в ведомстве.

Во вторник, 15 февраля стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокаций после учений. При этом почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают отрабатывать маневры на некоторых направлениях.