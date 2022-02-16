Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Эшелоны с покидающей Крым после учений военной техникой сняли на Крымском мосту

Эшелоны с военной техникой пересекли Крымский мост после завершения учений на полуострове

Эшелоны с военной техникой сняли на видео на Крымском мосту. Ролик появился в Telegram-канале «На видео видно».

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются в места постоянной дислокации после завершения учений.

«Подразделения ЮВО, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — сообщили РИА Новости в Минобороны.

По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевых тренировок, добавили в ведомстве.

Во вторник, 15 февраля стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокаций после учений. При этом почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают отрабатывать маневры на некоторых направлениях.

Владимир Шумаков
Обсудить
Последние новости
Назвавшая время вторжения России на Украину газета переписала статью
Анна Семенович рассказала о результатах липосакции
Эшелоны с покидающей Крым после учений военной техникой сняли на Крымском мосту
В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником Лайт» туристов без карантина
Танки, БМП и другую технику начали выводить из Крыма после учений
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»
В ОКР рассказали о состоянии Валиевой после короткой программы на Играх в Пекине
Европа приготовилась к сокращению поставок газа из России
Россияне вспомнили блинчики из первой советской «Шоколадницы»
В парламенте Казахстана назвали причину отсутствия дочери Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.