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18:59, 13 марта 2025Экономика

Деньги на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург возьмут в главной «кубышке» России

ВТБ займет 93 млрд рублей в ФНБ на строительство дороги из Москвы в Петербург
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

ВТБ планирует в марте-апреле привлечь для финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей. Об этом рассказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, которого цитирует РИА Новости.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, напоминает агентство. В том же месяце стало известно, что ВТБ в составе синдиката банков профинансирует строительство указанной магистрали.

Тогда сообщалось, что кредитная организация выделит на проект 400 миллиардов рублей. Как пишет в четверг РБК, указанные 93 миллиарда станут примерно третью от общего объема денег, выделенных на проект из главной «кубышки» страны.

Субординированным считается депозит, срок предоставления которого составляет не менее пяти лет, а договор о нем содержит положения о невозможности без согласования с Банком России досрочно вернуть его, или расторгнуть договор. Также он должен удовлетворять ряду других условий.

По словам Пьянова, ставка по суборду составит 1 процент с момента инвестирования средств в ВСМ, а амортизация по нему «очень долгая», примерно до 2049 года.

Запуск ВСМ запланирован на апрель 2028 года. С помощью новой дороги расстояние между двумя крупнейшими городами России можно будет преодолевать всего за 2 часа 15 минут.

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