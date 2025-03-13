Деньги на строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург возьмут в главной «кубышке» России

ВТБ займет 93 млрд рублей в ФНБ на строительство дороги из Москвы в Петербург

ВТБ планирует в марте-апреле привлечь для финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей. Об этом рассказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, которого цитирует РИА Новости.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, напоминает агентство. В том же месяце стало известно, что ВТБ в составе синдиката банков профинансирует строительство указанной магистрали.

Тогда сообщалось, что кредитная организация выделит на проект 400 миллиардов рублей. Как пишет в четверг РБК, указанные 93 миллиарда станут примерно третью от общего объема денег, выделенных на проект из главной «кубышки» страны.

Субординированным считается депозит, срок предоставления которого составляет не менее пяти лет, а договор о нем содержит положения о невозможности без согласования с Банком России досрочно вернуть его, или расторгнуть договор. Также он должен удовлетворять ряду других условий.

По словам Пьянова, ставка по суборду составит 1 процент с момента инвестирования средств в ВСМ, а амортизация по нему «очень долгая», примерно до 2049 года.

Запуск ВСМ запланирован на апрель 2028 года. С помощью новой дороги расстояние между двумя крупнейшими городами России можно будет преодолевать всего за 2 часа 15 минут.

