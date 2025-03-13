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15:05, 13 марта 2025Силовые структуры

Директора одного из старейших свинокомплексов России задержали

В Томске правоохранители задержали главу свинокомплекса агрохолдинга «Сибагро»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Томске правоохранители задержали директора одного из старейших свинокомплексов России «Томский» (входит в холдинг «Сибагро») Владимира Боровкова. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после проверки документов по арендованным землям, на которых шли работы по возврату в оборот залежных земель. Собеседник РИА Томск заявил, что Боровков проходит подозреваемым по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Свинокомплекс «Томский» был основан в 1979 году. В 2000 году он вошел в состав холдинга «Сибагро».

Ранее в Ленинградской области были задержаны 15 человек за незаконную вырубку леса.

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