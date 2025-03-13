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01:01, 13 марта 2025Ценности

Дочь известного футболиста вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Карла Жинола

Карла Жинола. Фото: Christian Vierig / Getty Images

Дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола вышла в свет в откровенном наряде. Кадры публикует Daily Mail.

30-летняя манекенщица посетила показ бренда Zimmermann в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для мероприятия прозрачное нюдовое макси-платье с оборками и тонкими бретелями и шлепанцы на платформе. При этом наследница спортсмена надела трусы, но отказалась от бюстгальтера.

Также модель распустила волосы, прикрыв лоб челкой, нанесла на губы коричневую помаду и сделала маникюр и педикюр с красным лаком.

Ранее в марте 40-летняя итальянская супермодель Бьянка Балти обнажила грудь на вечеринке после «Оскара».

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