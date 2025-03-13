Дочь известного футболиста вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола вышла в свет в откровенном наряде. Кадры публикует Daily Mail.

30-летняя манекенщица посетила показ бренда Zimmermann в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для мероприятия прозрачное нюдовое макси-платье с оборками и тонкими бретелями и шлепанцы на платформе. При этом наследница спортсмена надела трусы, но отказалась от бюстгальтера.

Также модель распустила волосы, прикрыв лоб челкой, нанесла на губы коричневую помаду и сделала маникюр и педикюр с красным лаком.

Ранее в марте 40-летняя итальянская супермодель Бьянка Балти обнажила грудь на вечеринке после «Оскара».