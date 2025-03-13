На российском предприятии после падения беспилотника начался пожар

Калужский губернатор Шапша: Из-за падения БПЛА начался пожар на предприятии

В Дзержинском районе Калужской области из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано», — написал губернатор.

По его информации, в результате падения дрона ранение получил сотрудник ночной смены предприятия. Ему оказали медицинскую помощь, состояние мужчины оценили как средней степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Из-за падения другого беспилотника повреждения получила вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. Всего за ночь под удар ВСУ попали Дзержинский, Хвастовичский, Кировский, Думиничский, Мещовский и Ульяновский районы, где сбили 25 беспилотников.