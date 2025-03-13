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16:14, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Дудь назвал слова уехавшего из России знатока «Что? Где? Когда?» о Белгороде людоедскими

Блогер Юрий Дудь назвал высказывания экс-знатока «ЧГК» о Белгороде людоедскими
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскритиковал слова бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что он считает нормальными атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Белгорода. Об этом он высказался в интервью с Аскеровым, доступном на YouTube.

В беседе с журналистом Аскеров порассуждал о том, что жертвы среди белгородских детей в результате ракетных ударов ВСУ по городу оправданы. Он добавил, что в их гибели виноваты не ВСУ, а их родители, так как они россияне.

Будь раскритиковал слова Аскерова. «Не то что бы я хотел тебе давать советы. Я просто считаю твой тейк людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Для меня — не отличаются», — отреагировал Дудь на высказывание экс-игрока «ЧГК». Он добавил, что жертвами атак не должны становиться ни российские, ни украинские дети.

В том же интервью Аскеров заявил, что считает правильными атаки ВСУ на мирное население Белгорода. Он заявил, что не испытывает сочувствия к жителям города, попавшим под обстрелы.

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