Двоих россиян осудили за попытку продажи 70 килограммов немаркированной икры

На Камчатке осудили двоих местных жителей за попытку продажи 70 килограммов икры

На Камчатке осудили двоих местных жителей за попытку продажи 70 килограммов немаркированной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Россияне осуждены по статье 171.1 («Хранение, перевозка, сбыт продовольственных товаров без маркировки, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, 31-летний мужчина и 36-летняя женщина в Корякском округе купили 70 килограммов икры кижуча для последующей продажи, затем перевезли ее в Елизово и хранили дома в морозильной камере. Для реализации товара они разместили объявление. Стоимость икры составила около 630 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали их в момент проведения сделки.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 300 тысяч рублей и конфисковал автомобиль, на котором перевозили товар. Мужчина получил один год и четыре месяца колонии строгого режима, отягчающим обстоятельством стала его предыдущая судимость.

Ранее сообщалось, что российские полицейские накрыли цех с шестью тоннами фальсифицированной икры.