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12:16, 25 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудники полиции накрыли подпольный цех фальсифицированной икры

В Подмосковье полицейские накрыли цех фальсифицированной икры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: gazeta.ru

В Подмосковье сотрудники полиции накрыли цех фальсифицированной икры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими пресекли незаконный оборот икры без маркировки. Подпольный цех находился в ангаре на территории промышленной зоны в Люберцах. Злоумышленники расфасовывали имитированную икру и оптом сбывали ее под видом настоящей в Московской области и близлежащих регионах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на производстве изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками и пустые емкости. Была обнаружена красная и черная икра, фасованная в жестяные и стеклянные банки без нанесенной предусмотренной законодательством России информации. Вес изъятой продукции составил более шести тонн. Образцы направлены на экспертизу.

Сотрудники полиции установили предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и один местный житель. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему запрет определенных действий. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности и ее возможные соучастники.

Ранее сообщалось, что в российском регионе полицейские накрыли цех по изготовлению контрафактного алкоголя.

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