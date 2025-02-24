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12:07, 24 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейские накрыли цех по изготовлению контрафактного алкоголя

В Липецкой области накрыли цех по изготовлению контрафактного алкоголя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

В Липецкой области накрыли цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по изготовлению поддельного алкоголя. В ходе обыска на складе было изъято более 4,5 тысяч немаркированных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, оборудование, а также вкусовые добавки и ароматизаторы. На специализированную стоянку перемещен грузовой автомобиль, который использовали для перевозки фальсификата. Изъятый алкоголь направлен на исследование.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй находится под домашним арестом. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание причастных к ней.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала продавца крупных партий контрафактных сигарет в Херсонской области.

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