Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото в нижнем белье бренда Intimissimi

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в нижнем белье черного цвета из ассортимента бренда Intimissimi. При этом на размещенном снимке видно, что комплект состоит из кружевного бюстгальтера и трусов со средней посадкой.

Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем, выполненным в нюдовых тонах. Ее внешний вид дополнили круглые серебряные серьги.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенном наряде для бразильского карнавала. Тогда модель продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь бюстгальтере и полупрозрачной мини-юбке.