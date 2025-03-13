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22:22, 13 марта 2025Ценности

Фотограф опубликовал полуголые снимки дочери Джонни Деппа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @walkerbunting

Фотограф Уокер Бантинг опубликовал снимки полуголой франко-американской актрисы и модели Лили-Роуз Депп в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради позировала в морской воде. Она предстала перед камерой в красных трусах, частично обнажавших ее ягодицы, и с голой грудью, которую прикрыла рукой. При этом большая часть тела девушки оказалась покрыта песком.

В то же время наследница артистов надела парик оттенка блонд и прижала к уху ракушку.

В декабре 2024 года Лили-Роуз Депп обнажила грудь на показе фильма «Носферату», где исполнила одну из главных ролей.

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