Герасимов: Операция «Поток» в Судже оказалась неожиданностью для ВСУ

Операция бойцов Вооруженных сил (ВС) России по прорыву в Суджу Курской области по газопроводу оказалась неожиданностью для противника. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Он раскрыл, что более 600 штурмовиков преодолели расстояние около 15 километров внутри трубы и вышли в глубине боевых порядков Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны», — указал военачальник.

Герасимов добавил, что в сводном штурмовом подразделении были залействованы бойцы добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда спецназа «Ахмат».

Также глава Генштаба рапортовал, что Российской армии удалось освободить 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней. Украинские потери составили свыше 68 тысяч человек и более 7 тысяч единиц техники.