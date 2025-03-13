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15:53, 13 марта 2025Силовые структуры

Главу тамбовского филиала «Газпрома» арестовали на два месяца по делу о наркотиках

Глава «Газпром межрегионгаз Тамбов» Стефанов арестован по делу о наркотиках
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Shutterstock / Fotodom  

В Тамбове арестовали главу «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Он обвиняется по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным следствия, 11 марта в Тамбове на съемной квартире правоохранители задержали Стефанова и руководителя предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника. У них был обнаружен кокаин. Мужчин подозревают в приобретении и хранении наркотиков. Ленинский районный суд избрал главе филиала «Газпрома» меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая.

Ранее сообщалось о задержании топ-менеджеров Стефанова и Брагарника с кокаином.

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