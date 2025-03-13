Госсекретарь США выслушает жалобы на Трампа из-за предложения по России

AP: Рубио выслушает ряд жалоб на Трампа из-за предложения вернуть Россию в G8

Госсекретарь США Марко Рубио, вероятно, выслушает целый ряд жалоб на решения американского президента Дональда Трампа от когда-то дружественных стран на встрече «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что бывшие единомышленники Вашингтона ошеломлены действиями главы Белого дома. В частности, они недовольны предложением Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой семерки» и превратить таким образом группу в «Большую восьмерку» (G8).

G7 является неформальным объединением семи наиболее развитых в экономическом отношении стран. Ежегодные саммиты проводятся на территории одного из государств-участников группы. Сегодня в состав G7 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада и Германия. С 1997 по 2014 год членом объединения была Россия, и оно носило название G8. Однако после присоединения Крыма Россия была исключена из состава группы.

Ранее Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из состава «Большой семерки». Таким образом он выступил за восстановление G8 с участием Москвы.