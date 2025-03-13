Грузинский дизайнер стал креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD.

Заместитель генерального директора Kering Франческа Беллеттини заявила, что в Gucci перед модельером будет поставлена задача подтвердить авторитет крупнейшего итальянского люксового бренда в индустрии, а также возродить интерес к марке. «Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды довольно уникален», — отметил при этом управляющий Gucci Стефано Кантино.

До назначения в Gucci Гвасалия 10 лет возглавлял бренд Balenciaga.

В апреле 2022 года Balenciaga признали самым популярным брендом в мире.