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20:34, 13 марта 2025Ценности

Грузинский дизайнер стал креативным директором Gucci

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал креативным директором Gucci
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Neil Hall / Reuters

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD.

Заместитель генерального директора Kering Франческа Беллеттини заявила, что в Gucci перед модельером будет поставлена задача подтвердить авторитет крупнейшего итальянского люксового бренда в индустрии, а также возродить интерес к марке. «Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды довольно уникален», — отметил при этом управляющий Gucci Стефано Кантино.

До назначения в Gucci Гвасалия 10 лет возглавлял бренд Balenciaga.

В апреле 2022 года Balenciaga признали самым популярным брендом в мире.

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