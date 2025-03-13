Американская модель Хейли Бибер показала лицо без макияжа

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер показала природную внешность. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее собственного бренда косметики Rhode.

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в сером лонгсливе с мелкими вырезами на рукавах. При этом она распустила волосы, собрав их заколками по бокам, и продемонстрировала внешность без косметики на лице. Затем она нанесла макияж, используя средства упомянутой марки.

В феврале жена Джастина Бибера показала фото в кожаном микроплатье с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и босоножки на высоких каблуках.