Хомячиха застряла между квартирами в Москве и создала переполох

В столице хомячиха застряла между полом и потолком жилого дома

В Москве хомячиха застрял между полом и потолком жилого дома, поэтому хозяйке пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщили в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Гурьянова в районе Печатники в Юго-Восточном административном округе города Москвы (ЮВАО). Хомячиха по имени Лунка выбежала из клетки, забежала в санузел, а затем забралась под плиту в техническую нишу, где лежат трубы. Таким образом животное оказалось между полом и потолком двух квартир.

Приехавшие спасатели попросили хозяйку принести пластиковый тоннель, в котором животное играет в клетке. Тоннель установили к отверстию, где находилось животное. Через некоторое время она влезла в знакомый тоннель и была спасена. При этом известно, что во время спасения хомячихе дали погрызть огурец.

Ранее на Кутузовском проспекте на западе Москвы спасли птенца голубя, который провел несколько дней под потолком квартиры.