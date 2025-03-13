Художник обвинил детей в соблазнении взрослых на фоне скандала с Оксимироном

Художник Осмоловский заявил, что многие дети манипулируют и соблазняют взрослых

Художник и актер Анатолий Осмоловский (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) заявил, что часто в сексуальных скандалах с участием несовершеннолетних виноваты сами дети. Об этом звезда фильма «Зеленый слоник» написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лауреат премии «Художник года 2007» признался, что не считает взрослых виноватыми в растлении детей, так как обычно подростки сами провоцируют и соблазняют старших партнеров.

«Меня удивляет, когда люди несут околесицу о том, что детей можно соблазнить, манипулировать ими. Это они манипулируют, могут и часто хотят соблазнить взрослых. Сексуальная жизнь начинается чуть ли не в утробе матери, в детском саду», — написал Осмоловский.

В декабре сообщалось, что Минюст России признал иностранным агентом художника Анатолия Осмоловского, снимавшегося в артхаусных фильмах в 90-х.

Ранее стало известно, что уехавшего из России рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) обвинили в растлении несовершеннолетних. Две девушки на подкасте рассказали о том, как стали жертвами музыканта.