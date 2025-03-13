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12:02, 13 марта 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания запустила распродажу билетов по цене от 1,3 тысячи рублей

Pegasus Airlines запустила распродажу билетов по цене от 1,3 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Murad Sezer / Reuters

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится на официальном сайте иностранного перевозчика.

Так, компания предлагает пассажирам билеты из Турции и обратно по цене от 14 евро (1,3 тысячи рублей). Приобрести их можно с 13 по 14 марта, а вылететь по ним — с 1 апреля по 30 июня. В акции участвуют рейсы с вылетом в Стамбул (SAW), Анкару, Анталью, Измир, Газиантеп и прочие направления. Предложение действует для участников программы BolBol.

Накануне «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Они распространяются на 180 направлений, в числе которых множество теплых стран.

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