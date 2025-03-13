Иностранная авиакомпания запустила распродажу билетов по цене от 1,3 тысячи рублей

Pegasus Airlines запустила распродажу билетов по цене от 1,3 тысячи рублей

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines запустила распродажу билетов со скидками. Об этом говорится на официальном сайте иностранного перевозчика.

Так, компания предлагает пассажирам билеты из Турции и обратно по цене от 14 евро (1,3 тысячи рублей). Приобрести их можно с 13 по 14 марта, а вылететь по ним — с 1 апреля по 30 июня. В акции участвуют рейсы с вылетом в Стамбул (SAW), Анкару, Анталью, Измир, Газиантеп и прочие направления. Предложение действует для участников программы BolBol.

Накануне «Аэрофлот» объявил масштабную распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Они распространяются на 180 направлений, в числе которых множество теплых стран.