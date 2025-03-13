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18:31, 13 марта 2025Экономика

Известная актриса рассказала о жизни в центре Москвы после переезда из провинции

Актриса Бабушкина рассказала, как жила в центре Москвы, переехав из Иркутска
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Известная российская актриса Кристина Бабушкина рассказала, что после поступления в Школу-студию МХАТ она переехала из Иркутска в центр столицы. Воспоминаниями о том периоде жизни она поделилась в интервью журналу WomanHit.

Звезда сериала «Беспринципные» сообщила, что поступила в театральный вуз в 20 лет. Она призналась, что первое время после переезда сильно скучала по дому и ей было страшно, так как осталась один на один с большим городом и незнакомыми людьми. Бабушкина отметила, что настолько сильно была погружена в учебу, что фактически не бывала нигде, кроме Школы-студии МХАТ, общежития в самом центре Москвы, на 3-й Тверской улице и Тверской улице, по которой она шла туда после занятий.

«Это, конечно, не слабо — появиться в столице и сразу поселиться на 3-й Тверской, учиться в Камергерском переулке и видеть даже из окон невероятную Москву, красивую, большую, и находиться рядом просто с нереальными людьми. Вот я сейчас с тобой разговариваю и вспоминаю, как прибегала в столовую — и с одной стороны сидит Мягков, с другой — Невинный, Калягин, Любшин… И педагоги: Лобанов, Табаков… Я из Иркутска как будто улетела в космос. Но здесь сразу началась активная работа, а внутри сидело невероятное желание доказать, что не просто так занимаю это место», — добавила артистка.

Ранее актриса Софья Шидловская заявила, что метро в Москве сильно превосходит нью-йоркское и парижское.

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