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19:20, 13 марта 2025Ценности

Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

Бывший муж Ким Кардашьян оплатил одну пятую часть стоимости помолвочного кольца
Мария Винар

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет помолвочного кольца от бывшего мужа, баскетболиста Криса Хамфриса. Об этом пишет издание People.

Известно, что знаменитости поженились в 2011 году и прожили в браке 72 дня. По словам бизнесвумен, помолвочное кольцо купила она, а Хамфрис оплатил лишь одну пятую часть его стоимости. При этом она уточнила, что изделие имело общий вес 18 карат и было украшено изумрудом.

Фото: Kevin Mazur / Contributor / Getty Images

Кроме того, Кардашьян призналась, что после развода ее бывший избранник потребовал вернуть кольцо назад. «Я была беременна и все еще была замужем за ним, и для того, чтобы развестись с ним, он сказал, что я должна отдать ему кольцо после развода», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для сестры Ким Кардашьян телезвезды Кайли Дженнер.

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