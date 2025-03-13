Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет помолвочного кольца от бывшего мужа, баскетболиста Криса Хамфриса. Об этом пишет издание People.
Известно, что знаменитости поженились в 2011 году и прожили в браке 72 дня. По словам бизнесвумен, помолвочное кольцо купила она, а Хамфрис оплатил лишь одну пятую часть его стоимости. При этом она уточнила, что изделие имело общий вес 18 карат и было украшено изумрудом.
Кроме того, Кардашьян призналась, что после развода ее бывший избранник потребовал вернуть кольцо назад. «Я была беременна и все еще была замужем за ним, и для того, чтобы развестись с ним, он сказал, что я должна отдать ему кольцо после развода», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для сестры Ким Кардашьян телезвезды Кайли Дженнер.