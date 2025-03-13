Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

Бывший муж Ким Кардашьян оплатил одну пятую часть стоимости помолвочного кольца

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла секрет помолвочного кольца от бывшего мужа, баскетболиста Криса Хамфриса. Об этом пишет издание People.

Известно, что знаменитости поженились в 2011 году и прожили в браке 72 дня. По словам бизнесвумен, помолвочное кольцо купила она, а Хамфрис оплатил лишь одну пятую часть его стоимости. При этом она уточнила, что изделие имело общий вес 18 карат и было украшено изумрудом.

Фото: Kevin Mazur / Contributor / Getty Images

Кроме того, Кардашьян призналась, что после развода ее бывший избранник потребовал вернуть кольцо назад. «Я была беременна и все еще была замужем за ним, и для того, чтобы развестись с ним, он сказал, что я должна отдать ему кольцо после развода», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей для сестры Ким Кардашьян телезвезды Кайли Дженнер.