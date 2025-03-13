Лавров отреагировал на вопросы журналистов словами «нафиг я сюда пришел»

Журналисты утомили Лаврова перед переговорами Путина с Лукашенко

Глава МИД Сергей Лавров резко отреагировал на череду вопросов от журналистов перед переговорами президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Кадры реакции руководителя дипломатического ведомства опубликовал в Telegram журналист Александр Юнашев.

«Нафиг я сюда пришел?» — задал риторический вопрос дипломат.

Лукашенко прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии в московском Кремле.

В ходе визита в Москву внимание прессы также привлекли залысины 20-летнего сына Лукашенко Николая. Фотографы запечатлели молодого человека в профиль, демонстрируя его лицо крупным планом. На размещенном кадре журналисты увидели залысины на голове Лукашенко-младшего.