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12:04, 13 марта 2025Россия

Мощный пожар в московской ТЭЦ попал на видео

Мощный пожар на ТЭЦ-16 в Москве сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео сильное возгорание на ТЭЦ-16 в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Пожар начался на крыше восьмиэтажного здания на улице 3-й Хорошевской. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма, поднимающийся от энергообъекта.

Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее очевидцы сняли на видео черный дым в районе ТЭЦ-1 в Красноярске. На снятых с высоты кадрах видно, как в отдалении над территорией теплоэлектроцентрали поднимается черный дым. Огня на ролике не видно.

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