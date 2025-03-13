Мощный пожар в московской ТЭЦ попал на видео

Очевидцы сняли на видео сильное возгорание на ТЭЦ-16 в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
Пожар начался на крыше восьмиэтажного здания на улице 3-й Хорошевской. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма, поднимающийся от энергообъекта.
Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.
Ранее очевидцы сняли на видео черный дым в районе ТЭЦ-1 в Красноярске. На снятых с высоты кадрах видно, как в отдалении над территорией теплоэлектроцентрали поднимается черный дым. Огня на ролике не видно.