Мощный пожар в московской ТЭЦ попал на видео

Мощный пожар на ТЭЦ-16 в Москве сняли на видео

Очевидцы сняли на видео сильное возгорание на ТЭЦ-16 в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Пожар начался на крыше восьмиэтажного здания на улице 3-й Хорошевской. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма, поднимающийся от энергообъекта.

Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее очевидцы сняли на видео черный дым в районе ТЭЦ-1 в Красноярске. На снятых с высоты кадрах видно, как в отдалении над территорией теплоэлектроцентрали поднимается черный дым. Огня на ролике не видно.