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09:06, 13 марта 2025Из жизни

Мужчина нашел на пляже рвоту кашалота стоимостью в тысячи долларов

Австралиец обнаружил на пляже амбру, стоящую тысячи долларов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Todd Cravens / Unsplash

В Австралии прогуливавшийся по пляжу мужчина нашел сгусток амбры. Об этом сообщает сайт Yahoo News.

Австралиец привез семью к океанскому берегу недалеко от границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда, чтобы посмотреть на ущерб от циклона «Альфред» и узнать, не вынес ли он на берег что-нибудь интересное. Мужчина собирал ракушки, когда обнаружил кусок твердого воскообразного вещества, в котором довольно быстро распознал амбру. Цена этого вещества достигает 59 тысяч австралийских долларов (около трех миллионов рублей) за килограмм.

«Из-за восковой текстуры и запаха я сразу понял, что это амбра. Я взял кусок домой и проконсультировался с несколькими хорошими друзьями из Австралии и США, которые являются специалистами в области морской биологии», — рассказал австралиец.

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Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За качественные образцы скупщики готовы платить огромные деньги. При этом торговать амброй в Австралии и США запрещено, поскольку это часть охраняемого вида животных.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.

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