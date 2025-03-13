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13:14, 13 марта 2025Силовые структуры

МВД пресекло деятельность оформлявших кредиты по поддельным документам мошенников

В Москве задержаны аферисты, оформлявшие кредиты по поддельным документам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержаны аферисты, оформлявшие кредиты по поддельным документам. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, мошенники открывали расчетные счета в различных кредитно-финансовых организациях с помощью поддельных паспортов реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров коммерческих организаций. Злоумышленники также переводили деньги, полученные от потерпевших в результате совершения мошеннических действий.

По словам официального представителя МВД России, в мае 2024 года в Москве местный житель после телефонного разговора с мошенники перечислил на их счета 2 160 000 рублей, и через месяц сотрудники МВД установили личность подозреваемого — житель Челябинской области, который является одним из членов преступной группы. Затем оперативники установили и задержали еще троих соучастников. Один из них — ранее неоднократно судимый организатор мошеннической группы, а двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам.

Возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения, они арестованы.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудили экс-руководителя центра стратегического развития науки за хищение бюджетных денег при помощи поддельных документов.

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