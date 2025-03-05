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13:35, 5 марта 2025Силовые структуры

В России осудили бывшего руководителя центра развития науки за хищение бюджетных средств

В Уфе осудили экс-руководителя центра развития науки за хищение бюджетных денег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Уфе осудили экс-руководителя центра стратегического развития науки за хищение бюджетных денег. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Наука» из федерального бюджета были выделены субсидии на сумму более 119 миллионов рублей. Фигурант с целью хищения части выделенных средств заключил с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» два договора на оказание услуг по разработке концепции трансформации образовательного «ландшафта» республики на сумму свыше 18,3 миллиона рублей.

Осужденный, зная, что услуги фактически не были оказаны, составил, подписал и передал заказчику подложные акты сдачи-приемки, на основании которых была произведена оплата в полном объеме. Таким образом, его действия привели к материальному ущербу государству на сумму этих договоров.

С целью обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на имущество осужденного и денежные средства в размере 13 миллионов рублей наложен арест.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также взыскал сумму похищенных денег.

Ранее сообщалось, что две сотрудницы российской фармацевтической фабрики похитили полмиллиарда рублей.

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