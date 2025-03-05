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13:36, 5 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности дела осужденного экс-главы Центра науки российского региона

В Уфе экс-главу Центра науки Казыханова осудили на 4 года за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России осудили бывшего руководителя центра развития науки за хищение бюджетных средств

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Уфе Кировский районный суд приговорил экс-главу АНО «Центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» (Центра науки) Руслана Казыханова к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, речь идет о хищении Казыхановым 18,3 миллиона рублей. Дело в том, что в период с сентября по декабрь 2022 года он заключил два договора оказания услуг с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» (УК НОЦ РБ) на разработку концепции трансформации образовательного ландшафта республики и реализацию программы деятельности Евразийского НОЦ. Затем фигурант составил, подписал и представил заказчику подложные акты, зная, что услуги фактически не были оказаны. На основании этих актов заказчик произвел оплату в полном объеме. Полученные деньги он присвоил себе.

Казыханов признан виновным по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документа. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с фигуранта дела причиненного вреда. По данным надзорного ведомства, Казыханов частично возместил ущерб по делу, ему осталось выплатить 8,5 миллиона рублей.

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