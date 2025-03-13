На Украине спрогнозировали побег части ВСУ после перемирия

Нардеп Дубинский: Значительная часть ВСУ разбежится после перемирия

Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежит после перемирия на Украине. Такой прогноз дал народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Усталость от войны такова, что армия просто разбежится. Если не вся, то очень значительная часть - потому что по своей жадности и тупости Зеленский не обеспечил людям ротацию и отдых», — написал парламентарий.

Перемерие, по словам Дубинского, не будет выгодно Украине именно по этой причине.

Ранее Александр Дубинский заявил о фактическом завершении конфликта. «Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — не реально. Все слишком устали...» — написал он.