В Раде заявили о фактическом завершении украинского конфликта

Нардеп Дубинский заявил о фактическом завершении конфликта

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил о фактическом завершении конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — не реально. Все слишком устали...» — заявил депутат.

Так он прокомментировал итоги переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии. По его словам, благодаря перемирию Украина не сможет вернуться к конфликту.

Ранее Александр Дубинский предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому переезд в Оман. Кроме того, он заявил, что там украинский лидер сменит фамилию на Аль Нюхани.