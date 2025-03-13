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09:46, 13 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о фактическом завершении украинского конфликта

Нардеп Дубинский заявил о фактическом завершении конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил о фактическом завершении конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Фактически война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — не реально. Все слишком устали...» — заявил депутат.

Так он прокомментировал итоги переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии. По его словам, благодаря перемирию Украина не сможет вернуться к конфликту.

Ранее Александр Дубинский предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому переезд в Оман. Кроме того, он заявил, что там украинский лидер сменит фамилию на Аль Нюхани.

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