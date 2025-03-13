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09:02, 13 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Зеленскому переезд в Оман и смену фамилии на Аль Нюхани

Депутат Рады Дубинский предрек Зеленскому смену фамилии на Аль Нюхани
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому переезд в Оман и смену фамилии на Аль Нюхани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Когда Зеленский уедет жить в Оман, он поменяет имя на Зебу ибн Ермак аль Нюхани», — написал украинский парламентарий. Дубинский сделал отсылку на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об обстоятельствах возможного переезда Зеленского в Оман депутат не упомянул.

Ранее Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский не будет интересен Европе после завершения конфликта на Украине. «Конец кровавой сценке», — подытожил парламентарий.

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