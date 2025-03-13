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07:57, 13 марта 2025Бывший СССР

Зеленскому раскрыли правду об отношении Европы к нему

Депутат Рады Дубинский: Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не будет интересен Европе после завершения конфликта на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал он.

Ранее Дубинский предположил, что Зеленский готовится к побегу с Украины. Он отметил, что глава государства «дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру».

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