Зеленскому раскрыли правду об отношении Европы к нему

Президент Украины Владимир Зеленский не будет интересен Европе после завершения конфликта на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал он.
Ранее Дубинский предположил, что Зеленский готовится к побегу с Украины. Он отметил, что глава государства «дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру».