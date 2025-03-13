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08:33, 13 марта 2025Мир

На Западе нашли «родственную немецкую душу» Макрона

Politico: Макрон нашел родственную немецкую душу в будущем канцлере ФРГ Мерце
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastien Toubon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон нашел родственную немецкую душу в будущем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Мерц и Макрон нашли общий язык. Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к работе», — заявил на условиях анонимности человек, близкий к Мерцу.

Издание отмечает, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу. Однако остается неясным, ладили бы они так же хорошо, если бы к власти в США не пришел Дональд Трамп.

Действия Мерца ознаменовали переломный момент в отношениях Парижа и Берлина: он даже выразил заинтересованность в том, чтобы Германия была защищена французскими средствами ядерного сдерживания. Для Макрона, который видел постоянный источник разочарования в отношениях с Германией, ситуация изменилась.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подобно президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, заинтересован в продлении конфликта на Украине.

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