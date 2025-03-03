Нимайер: Мерц заинтересован в продлении конфликта на Украине

Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заинтересован в продлении конфликта на Украине. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что Мерц, как [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, хочет продлить конфликт на Украине и удвоить расходы на вооружение до 200 миллиардов евро», — отметил он.

Ранее Фридрих Мерц сообщил, что вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе есть «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. По словам Пескова, страны Европы говорят о повышении уровня финансирования Украины для продолжения боевых действий, а не для мирного плана.

