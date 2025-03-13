FT: Главной проблемой Украины является нехватка военных, а не отсутствие оружия

Главной проблемой Украины является нехватка военных, а не отсутствие оружия. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западных чиновников.

«Самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей», — говорится в материале.

Газета отмечает, что изначально воинская повинность на Украине касалась мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. В 2024 году призывной возраст был снижен до 25 лет. Теперь же украинские власти предлагают «специальные улучшенные финансовые условия» для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте.

«Очень сложно выполнить цели по набору», — отметил один западный чиновник.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта, чтобы восполнить нехватку персонала.