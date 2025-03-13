Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 13 марта 2025Мир

На Западе назвали главную проблему Украины

FT: Главной проблемой Украины является нехватка военных, а не отсутствие оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Главной проблемой Украины является нехватка военных, а не отсутствие оружия. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западных чиновников.

«Самой острой проблемой Украины является не нехватка оружия или боеприпасов, а нехватка людей», — говорится в материале.

Газета отмечает, что изначально воинская повинность на Украине касалась мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. В 2024 году призывной возраст был снижен до 25 лет. Теперь же украинские власти предлагают «специальные улучшенные финансовые условия» для мужчин в возрасте 18-24 лет, которые служат на фронте.

«Очень сложно выполнить цели по набору», — отметил один западный чиновник.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта, чтобы восполнить нехватку персонала.

    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

    Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

    ВСУ атаковали два приграничных региона России

    Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

    Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

    Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

    Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

    Принадлежавший СССР домен удалят из интернета

    Украинские военные в Курской области ездили на танках с литерой Z

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше