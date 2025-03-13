Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 13 марта 2025Забота о себе

Названы четыре секрета женского оргазма

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт раскрыла четыре секрета женского оргазма. Ее слова приводит HuffPost.

Найт подчеркнула, что для яркого оргазма необходимы понимание своего тела, общение, а также сочетание физических и эмоциональных факторов. В первую очередь она посоветовала попробовать разные техники мастурбации и стимуляции. По ее мнению, это поможет понять, что приносит удовольствие или, наоборот, вызывает дискомфорт.

Следующим обязательным условием для получения оргазма Найт назвала общение с партнером на тему секса. Эксперт призвала быть честными друг с другом не притворяться и не скрывать, если что-то не нравится.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Еще одним секретом хорошего секса Найт считает эмоциональное благополучие. Она уточнила, что при высоком уровне стресса невозможно наслаждаться близостью. Чтобы расслабиться, она посоветовала делать дыхательные упражнения, медитировать или заниматься йогой.

Наконец, специалистка отметила, что вряд ли получится достичь оргазма, если между партнерами происходят частые конфликты, нет доверия и взаимного уважения. «Формирование позитивного образа тела посредством любви к себе и принятия себя также помогут изменить ощущения в спальне», — заявила Найт.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн назвала оптимальную частоту половых контактов для счастливой семейной жизни. По ее словам, пары занимающиеся любовью раз в неделю счастливее тех, кто этого не делает.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер сообщил о стрельбе из зениток по «метеориту» в Киеве. Что это было?

    Банки в России предложили новый способ борьбы с мошенниками

    Хронологию освобождения Суджи показали на видео с картой

    Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки

    Лидеры двух постсоветских стран откроют границу после вооруженного конфликта 2022 года

    В Госдуме сообщили о подготовке новых мер в отношении иноагентов

    Стало известно об активизации боев в Курской области у границы с Украиной

    Россиянин с гаечным ключом ограбил офис микрокредитной организации

    На Западе нашли «родственную немецкую душу» Макрона

    Названы четыре секрета женского оргазма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше