Новый премьер Канады назвал условие для встречи с Трампом

Премьер Канады Карни заявил, что встретится с Трампом при уважении суверенитета

Новый премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность встретиться с американским президентом Дональдом Трампом при условии, что тот продемонстрирует уважение к суверенитету страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Карни отметил, что переговоры с Трампом должны быть проведены в «подходящий момент». «Только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — уточнил он.

Ранее Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США. Он также высказался о тарифах, введенных Трампом, назвав их главной угрозой стране.

