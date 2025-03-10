Новый премьер Канады сделал заявление о присоединении к США

Новый премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не станет частью США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна никогда не станет частью США. Его слова приводит ТАСС.

Политик также высказался о тарифах, введенных американским президентом Дональдом Трампом, назвав их главной угрозой стране. При этом он подчеркнул, что Канада не позволит республиканцу «добиться успеха».

Карни сообщил, что его «правительство реализует план по построению более сильной экономики, созданию новых торговых отношений с надежными торговыми партнерами и обеспечению безопасности границ».

В феврале Трамп объявил о новых тарифах в отношении Мексики, Канады и Китая. Для товаров из Мексики и Канады пошлины составят 25 процентов, а на товары из КНР — 10 процентов. Он объяснил, что принял такое решение в связи с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.