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21:26, 13 марта 2025Россия

Песков сообщил о наличии у ЕС возможностей для новых санкций

Песков: У ЕС остались сферы, в которых можно ввести санкции против России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

У стран-членов Европейского союза (ЕС) есть возможность ввести санкции против РФ в некоторых сферах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что санкционная политика ЕС является ошибочной и тупиковой, так как наносит вред обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии грозят заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян (для него необходимо единогласное решение всех стран сообщества) в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

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