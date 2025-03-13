Песков сообщил о наличии у ЕС возможностей для новых санкций

Песков: У ЕС остались сферы, в которых можно ввести санкции против России

У стран-членов Европейского союза (ЕС) есть возможность ввести санкции против РФ в некоторых сферах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что санкционная политика ЕС является ошибочной и тупиковой, так как наносит вред обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии грозят заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян (для него необходимо единогласное решение всех стран сообщества) в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.