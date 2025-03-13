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16:57, 13 марта 2025Силовые структуры

Поджигавший покрышки в Санкт-Петербурге получил срок в колонии

В Петербурге поджигателю покрышек дали 9 лет колонии за покушение на убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы поджигателя покрышек, которого наняли для расправы над жителями дома №10 на набережной Мойки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, в феврале 2024 года неизвестные предложили мужчине расправиться с жителями двух квартир. Они предложили ему совершить поджог и обещали за это выплатить две тысячи долларов. Фигурант согласился, попросил помощи у знакомого и заплатил ему 10 тысяч рублей. Вместе они нашли три автомобильные покрышки и 2,5 литра бензина. Придя к квартирам, они подожгли покрышки у входных дверей. Свои действия они снимали на мобильный телефон, а затем скрылись.

На место пожара прибыли пожарные и быстро справились с возгоранием, никто не пострадал. Ущерб оценили в 380,2 тысячи рублей. Отмечается, что уголовное дело в отношении знакомого обвиняемого приостановлено, так как он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) России.

Молодой человек признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленная порча чужого имущества»). Свою вину по статье 105 он не признал. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Тюмени приговорил к двум годам лишения свободы 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского.

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